Scivola nel torrente | ripescato senza vita

Una gita domenicale tra le bellezze naturali delle montagne piemontesi si è tragicamente conclusa per Matteo Scarabelli, un 50enne di Marnate. Durante un'escursione agli Orridi di Uriezzo, l'uomo è scivolato nel fiume Toce, perdendo la vita in un incidente che ha sconvolto la sua famiglia e la comunità. Una giornata di svago si è trasformata in un dramma inaspettato.

Quella che doveva essere una gita domenicale in montagna, si è tramutata in tragedia per Matteo Scarabelli, 50enne di Marnate, che ha perso la vita ha perso la vita cadendo nel fiume Toce, in Piemonte. Scarabelli stava facendo un’escursione agli Orridi di Uriezzo, in Valle Antigorio, con un gruppo di varesini. Anche un amico è caduto in acqua ma è riuscito a salvarsi. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13, con intervento di vigili del fuoco, sommozzatori, socorritori e forze dell’ordine. Secondo i primi elementi raccolti dal Sagf della Guardia di finanza sembra che il varesino e la donna siano scivolati, forse per un passo falso tra le rocce, finendo nel torrente: l’altro è riuscito ad aggrapparsi ai massi ed è stato recuperato in stato di choc e ipotermia, poi trasportato in ospedale a Domodossola... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scivola nel torrente: ripescato senza vita

Approfondimenti da altre fonti

Scivola nel torrente: ripescato senza vita - Quella che doveva essere una gita domenicale in montagna, si è tramutata in tragedia per Matteo Scarabelli, 50enne di ... Scrive msn.com

Scivola in un torrente, 15enne salvato dai vigili del fuoco - Un ragazzo di 15 anni che era scivolato un torrente, restando aggrappato a un sasso ma senza riuscire a tornare a riva, è stato tratto in salvo da una squadra dei vigili del fuoco di Bologna ... Secondo ansa.it

Scivola in un canyon e finisce in un torrente, salvata nella notte - Si è concluso alle due di notte di martedì 1° ottobre l'intervento di recupero di una donna di 59 anni di Ziano di Fiemme che è scivolata ... canyon e finita in un torrente poco distante ... Si legge su rainews.it

Cadavere sugli scogli