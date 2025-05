Scienze della Formazione Primaria | ad un 1 anno dal titolo l’80% dei laureati trova lavoro 5 anni la quota sale all’88% Gli sbocchi professionali vanno oltre la scuola

Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria offre opportunità occupazionali significative, con l'80% dei laureati che trova lavoro a un anno dal conseguimento del titolo, cifra che sale all'88% dopo cinque anni. Sebbene l'insegnamento sia una delle principali attività professionali, le possibilità si estendono ben oltre la scuola, aprendo le porte a ruoli vari e dinamici nel campo dell'educazione e dell’educazione socio-educativa.

Chi decide di frequentare un corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria sa che una delle principali attività lavorative legate a questo percorso accademico è quello dell'insegnamento. I laureati in questa disciplina, infatti, possono accedere a ruoli di insegnamento, tanto nella scuola dell'infanzia (3-6 anni) quanto in quella primaria (6-11 anni), ma è gli sbocchi professionali possono essere molteplici.

