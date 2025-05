Science talks | from stories to data

"Science Talks: from Stories to Data" è un evento dedicato al monitoraggio ambientale partecipato nelle Alpi Apuane. Attraverso storie e racconti provenienti da un progetto di scienza partecipata, esploreremo l'importanza della protezione delle risorse idriche della regione. Organizzato da Source International, un'organizzazione di scienziati ambientali attiva nella difesa dei diritti umani, l'incontro rappresenta un'opportunità unica per unire comunità e scienza nella salvaguardia del nostro ambiente.

