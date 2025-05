Sci di fondo Therese Johaug chiude definitivamente Niente Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Therese Johaug chiude definitivamente la sua carriera agonistica, rinunciando a partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa norvegese, che aveva già annunciato il suo ritorno per i Mondiali di Trondheim, conferma la sua scelta di vivere i Giochi come commentatrice televisiva. Un addio significativo per una delle più grandi atlete degli sport invernali.

Therese Johaug ha deciso e non ha fatto alcuna inversione a U. “Torno solo per i Mondiali di Trondheim” aveva detto nel momento in cui aveva annunciato il suo comeback per la stagione 2024-‘25. Parola mantenuta, i Giochi olimpici 2026 li vivrà come inviata per la TV e non come atleta. “È stata un’avventura tornare in squadra questo inverno, ma anche se amo ancora lo sci di fondo, sento di avere ancora più bisogno di passare più tempo con la mia famiglia ” ha spiegato la quasi trentasettenne norvegese in un post su Instagram, ricco di foto della figlia, nata nel maggio 2023. Non manca un ringraziamento al marito-allenatore Nils Jakob Hoff... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, Therese Johaug chiude definitivamente. Niente Olimpiadi di Milano Cortina 2026

