Sci alpino Brignone Essere alle Olimpiadi è il mio sogno

Federica Brignone, campionessa di sci alpino, esprime la sua determinazione a partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, descrivendo questo evento come il suo sogno. Attualmente in fase di recupero al J-Medical, Brignone è pronta a dare il massimo per tornare in forma e realizzare il suo obiettivo.

TORINO (ITALPRESS) – "Se sarò a Milano-Cortina 2026? È una risposta che non abbiamo ancora. Sto lavorando per esserci, è il mio sogno e ci proverò fino all'ultimo. Sono al J-Medical e ci starò fino a quando non sarò pronta per fare preparazione al 100% e quasi pronta per sciare". Lo ha detto Federica Brignone a margine della ventesima edizione della Golf Cup organizzata dalla fondazione Vialli Mauro a Royal Park I Roveri di Fiano in provincia di Torino.

