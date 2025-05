Schianto tra due moto e un furgone sull’A12 tra Rapallo e Chiavari Muore un 25enne | Foto

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sull'A12, tra Rapallo e Chiavari, coinvolgendo due moto e un furgone. Purtroppo, un giovane di 25 anni ha tragicamente perso la vita, mentre altre due persone risultano in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 26 maggio, suscitando grande preoccupazione nella comunità locale.

Rapallo – Un venticinquenne ha perso la vita e altre due persone sono gravi, a seguito dell'incidente avvenuto, stasera, lunedì 26 maggio, pochi minuti dopo le 20, nel tratto...

