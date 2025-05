Schianto mortale Ragazza di 17 anni travolta in Vespa da un’auto nella notte

Una tragedia ha scosso profondamente la comunità di Capannori. Valentina Tolomei, una giovane di soli 17 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La ragazza, in sella alla sua vespa, è stata travolta da un'auto in via Romana, nei pressi dell'incrocio con via Nuova per Paganico, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici.

Una tragedia che ha sconvolto una comunità intera. Valentina Tolomei, appena 17 anni, è morta in un terribile incidente stradale verificatosi nella notte tra sabato e domenica, intorno all’una e mezza, sulla via Romana a Capannori nei pressi per l’incrocio con via Nuova per Paganico, dove la ragazza abitava con la famiglia. Stava rientrando da una serata trascorsa fuori ed era in sella alla sua Vespa Piaggio di colore bianco quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata centrata da una vettura, una Mercedes classe A. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto da parte dei Carabinieri di Capannori e di quelli del Nucleo Radiomobile di Lucca intervenuti sul posto, la giovane, nella caduta dal mezzo a due ruote, sarebbe stata trascinata per diversi metri sull’asfalto, finendo poi in un campo adiacente... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto mortale . Ragazza di 17 anni travolta in Vespa da un’auto nella notte

