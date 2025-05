Schianto in moto muore a 56 anni un centauro originario del Forlivese

Tragico incidente motociclistico nel Piacentino: un centauro di 56 anni, originario di Modigliana, ha perso la vita a San Nazzaro di Monticelli. L'incidente, avvenuto lungo la Circonvallazione Nuova sulla Statale 10 nel primo pomeriggio di lunedì, è attualmente sotto indagine da parte dei carabinieri per chiarire le cause dello schianto. Una notizia che colpisce profondamente la comunità forlivese.

Incidente mortale nel Piacentino per un uomo originario di Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena. Lo schianto è accaduto a San Nazzaro di Monticelli nel primo pomeriggio di lunedì. Qui lungo Circonvallazione Nuova sulla Statale 10, per cause al vaglio dei carabinieri, una moto si è scontrata...

