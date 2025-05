Schiaffo o burla tra moglie e marito? Scoppia in Vietnam il caso Emmanuel e Brigitte Macron

Durante la visita ufficiale in Vietnam, il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte si sono trovati al centro di un curioso episodio che ha catturato l'attenzione mediatica. Mentre Macron firma importanti accordi, un imprevisto scambio tra i coniugi ha scatenato un acceso dibattito, distogliendo l'attenzione dalle reali tematiche diplomatiche e creando un'ondata di curiositĂ e commenti in rete.

Il presidente francese Emmanuel Macron sta firmando importanti accordi in Vietnam, ma a far parlare nelle ultime ore non sono le relazioni internazionali della Francia. Il motivo che ha portato il capo dell’Eliseo nel Sud Est asiatico è infatti passato in secondo piano, perchĂ© a scatenare la curiositĂ del mondo intero è stato il caso dello schiaffo della moglie Brigitte, che lo ha accompagnato durante il viaggio. Tutti vogliono sapere se la ex insegnante del liceo e diventata la sua consorte nel 2007, le abbia davvero suonate di santa ragione a Emmanuel Macron oppure se, come spiegato dall’Eliseo, sia sia trattata di una burla tra moglie e marito... 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Schiaffo o burla tra moglie e marito? Scoppia in Vietnam il “caso” Emmanuel e Brigitte Macron

I Macron "in lite", Emmanuel schiaffeggiato dalla moglie Brigitte all'arrivo in Vietnam, l'Eliseo: "Un banale battibecco, scherzavano" - VIDEO - Emmanuel e Brigitte Macron sono protagonisti di un episodio increscioso all'arrivo in Vietnam, dove un video mostra un battibecco tra i due, culminato in un schiaffo affettuoso. 🔗continua a leggere

Macron prende una manata dalla moglie Brigitte prima di scendere dall'aereo. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Macron prende una manata dalla moglie Brigitte prima di scendere dall'aereo. VIDEO ... 🔗Scrive tg24.sky.it

Lo schiaffo di Brigitte a Macron. Cosa è successo - Dopo aver ipotizzato che il filmato fosse finto, dall'Eliseo sostengono che "scaricavano la tensione". Ma la faccia di Brigitte quando ignora il marito per scendere le scale dell'aereo, atterrato in V ... 🔗Segnala msn.com

Brigitte Macron schiaffeggia il marito sull’aereo. La replica dell’Eliseo - Brigitte Macron schiaffeggia suo marito Emmanuel all’arrivo in Vietnam. Il video diventa virale e l’Eliseo si affretta a giustificare il gesto. 🔗Come scrive dilei.it