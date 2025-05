Schiaffo al governo | Pd e alleati strappano una città importante al centrodestra

Il centrosinistra incassa una vittoria significativa nelle recenti elezioni amministrative, strappando al centrodestra il controllo di città chiave come Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Gli exit poll, provenienti dalla consultazione del 25 e 26 maggio, evidenziano una crescente sfida per la maggioranza di governo di Giorgia Meloni, che ora deve affrontare il risveglio delle opposizioni nei capoluoghi di provincia.

Centrosinistra avanti a Genova, Ravenna, Taranto e Matera. La maggioranza che sostiene il governo Meloni insegue in tutti e quattro i capoluoghi di provincia. Questa la prima fotografia che emerge dagli exit poll sulle elezioni amministrative che si sono svolte domenica 25 e lunedì 26 maggio. ... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Schiaffo al governo: Pd e alleati strappano una città importante al centrodestra

Giambona: "Fondi assunzioni a rischio? Da governo regionale altro schiaffo ai giovani siciliani" - La Regione Siciliana sta per perdere 50 milioni di euro destinati a incentivare le assunzioni, un duro colpo per i giovani dell'isola. 🔗continua a leggere

Giambona: "Fondi assunzioni a rischio? Da governo regionale altro schiaffo ai giovani siciliani" - La Regione Siciliana si trova di fronte a una grave opportunità perduta, con il rischio di perdere 50 milioni di euro destinati a incentivare le assunzioni. 🔗continua a leggere

Piano pandemico Oms, lo schiaffo alle virostar con l’astensione dell'Italia, Locatelli: “Si dimenticano i morti per il Covid", Burioni: "Governo cede a 'no-vax'" - L'astensione dell'Italia al nuovo piano pandemico OMS ha scatenato dure reazioni tra le virostar, lasciando spazio a polemiche e critiche più o meno velate, mentre molti si dimenticano dei morti per Covid come ricordato da Burioni. 🔗continua a leggere

Schiaffo al governo: Pd e alleati strappano una città importante al centrodestra - Primi dati positivi per il centrosinistra nelle elezioni amministrative. Il risultato più rilevante a Genova dove Salis va verso la vittoria al primo turno ... 🔗Da today.it

Governo, Zan (Pd): sono a pezzi, si prendono a schiaffi mentre il Paese affonda - Governo, Zan (Pd): sono a pezzi, si prendono a schiaffi mentre il Paese affonda “Dopo essersi spaccati più volte sulla politica estera, ora la maggioranza esplode anche sulle questioni interne. La Leg ... 🔗partitodemocratico.it scrive

Doppio schiaffo al governo: il campo largo prende l’Umbria, l’Emilia Romagna resta rossa - Un avviso a Schlein, ma soprattutto a Giuseppe Conte, che non esagera con l’esultanza e si tiene a distanza dai comitati di de Pascale e Proietti, mentre la leader Pd e gli altri alleati ... 🔗Si legge su msn.com