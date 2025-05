Scherma Davide Di Veroli granitico fra gli uomini in un weekend con diversi exploit femminili

Un intenso fine settimana di scherma ha visto protagonisti atleti di tutto il mondo, con quattro competizioni di Coppa del Mondo in corso su tre continenti. Tra i risultati, spicca la performance di Davide Di Veroli, che ha raggiunto la semifinale al Challenge Monal di Saint-Maur, portando a casa l'unico podio individuale per l'Italia, in un contesto arricchito da notevoli exploit femminili.

Intenso fine settimana per la scherma, che tra spada e sciabola ha mandato in scena ben quattro competizioni di Coppa del Mondo sparse su tre continenti. Per l' Italia è arrivato un unico podio a livello individuale, con Davide Di Veroli, semifinalista al Challenge Monal di Saint-Maur. Risultati che, ovviamente, non possono essere presi a sé, ma vanno incastonati nell'arco dell'intera stagione. Il ventitreenne romano si conferma una certezza della spada, l'arma in cui la volatilità dei risultati è maggiore. Lo testimonia il fatto di essere l'unico schermidore del mondo ad aver raccolto 4 podi nella corrente annata agonistica, quando nessun altro avversario è andato oltre i 2...

