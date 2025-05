Scheletri in una grotta a Roma il ritrovamento shock | Sono di 30 anni fa L’allarme degli speleologi e l’ipotesi duplice omicidio

Un ritrovamento inquietante ha scosso la periferia di Roma: due scheletri rinvenuti in una grotta, rimasti nascosti per trent'anni. I corpi, ritrovati da speleologi amatoriali nella zona di Vigna Murata, sollevano interrogativi inquietanti e l'ipotesi di un duplice omicidio. Le autorità sono già al lavoro per chiarire le circostanze di questa angosciante scoperta.

Morti da trent’anni, ormai scheletri rannicchiati uno accanto all’altro in una grotta nella periferia di Roma. Così due speleologi amatoriali hanno trovato per caso i resti di due corpi nella zona di Vigna Murata, immediatamente segnalati all’autorità giudiziaria e sottoposti a tutte le analisi del caso. Le prime analisi, ancora da approfondire, parlano di morti recenti, fissate intorno a tre decenni fa. Le ossa sono state ora affidate all’istituto di medicina legale dell’Università La Sapienza, che cercherà di fornire una datazione più accurata dei resti umani e di evidenziare, se presenti, la presenza di traumi... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Scheletri in una grotta a Roma, il ritrovamento shock: «Sono di 30 anni fa». L’allarme degli speleologi e l’ipotesi duplice omicidio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Due scheletri rannicchiati in una grotta a Roma, la scoperta di due speleologi: forse un duplice omicidio 30 anni fa; Due scheletri trovati in una grotta a Roma, la macabra scoperta di due speleologi: forse un duplice omicidio d; Trovati due cadaveri in una grotta: così un cold case di 30 anni fa si potrebbe riaprire; Scheletri in una grotta a Roma, il ritrovamento shock: «Sono di 30 anni fa». L'allarme degli speleologi e l'ipotesi duplice omicidio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Due scheletri trovati in una grotta a Roma, la macabra scoperta di due speleologi: forse un duplice omicidio di 30 anni fa - Forse cercavano un riparo per la notte, un luogo in cui appartarsi, o qualcuno potrebbe averceli portati per farli sparire. Ma quella cavità a ridosso della metropolitana Laurentina ... 🔗Riporta ilmessaggero.it

Due scheletri umani in una cavità vicino alla metro di Roma, forse è duplice omicidio di 30 anni fa - Una coppia di speleologi ha trovato due scheletri umani in una cavità vicino alla metro Laurentina a Roma. Non è chiara la datazione, forse si tratta di un duplice omicidio di trent’anni fa. 🔗Scrive fanpage.it

Roma, due scheletri trovati da due speleologi in una grotta: risalirebbero a 30 anni fa - Parma – Un macabro ritrovamento è stato fatto su un marciapiede nel quartiere Crocetta. Una donna che stava portando a spasso il cane nei pressi di un piccolo parco ha… Leggi ... 🔗Come scrive informazione.it

Israele, quattro spade romane intatte scoperte in una grotta