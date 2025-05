Scatta l’ora x | passa la paura ’Brilla’ il confetto da 500 libbre Gli sfollati tornano nelle case

Nell'ora X, la paura svanisce mentre un confetto da 500 libbre brilla nel cielo di Filo di Alfonsine. Gli sfollati ritornano alle loro case e, sotto la supervisione dell'esercito, la bomba d'aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale viene finalmente neutralizzata. Trasportata in sicurezza e fatta brillare nelle campagne, questo è il culmine di un'operazione di bonifica fondamentale per il ripristino della tranquillità nella regione.

Caricata su di un camion in dotazione all'esercito, e trasportata in tutta sicurezza in autocolonna, è stata poi fatta brillare nelle campagne intorno a Filo di Alfonsine, poco distante dal fiume Reno. E' questo l'atto finale dell'operazione di bonifica della bomba d'aereo che, risalente alla 2° guerra mondiale, è stata dissotterrata nel corso dei lavori di sminamento propedeutici alla realizzazione della variante alla Statale 16, nel tratto finale di collegamento tra Argenta e Ponte Bastia. Per far ciò ieri gli artificieri dell'8° Reggimento Guastatori e Paracadutisti della Folgore, di stanza a Legnago di Verona, al comando del Capitano Giuseppe Vene, sono entrati in azione, per l'ennesima volta sul territorio argentano, dopo aver preparato, giorni addietro, il sito per la logistica e l'insabbiamento della struttura di contenimento...