Scatta la corsa ai Mondiali 2026 Coppola la sorpresa di Spalletti

Il percorso di qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali 2026 è ufficialmente avviato con due importanti partite: la prima contro la Norvegia a Oslo e la seconda contro la Moldova a Reggio Emilia. In questo contesto, la sorpresa di Luciano Spalletti, il nuovo commissario tecnico, potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro degli Azzurri. L’attesa è alta per un inizio da protagonista.

ROMA (ITALPRESS) – Il cammino di qualificazione della Nazionale alla Coppa del Mondo del 2026 inizia dal doppio impegno a Oslo contro la Norvegia e a Reggio Emilia contro la Moldova. Tra venerdì 6 e lunedì 9 giugno, gli Azzurri tornano dunque in campo per le prime due partite ufficiali di un Gruppo I che comprende anche Estonia e Israele. Diego Coppola, difensore del Verona già inserito da Carmine Nunziata nella lista dei convocati della Nazionale Under 21 per il raduno di preparazione all’Europeo di categoria, è la novità nell’elenco dei 27 convocati del Ct Luciano Spalletti, con un primo gruppo da 21 calciatori che si ritroverà sabato 31 maggio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

