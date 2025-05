Scatta il conto alla rovescia | la novità agli incroci semaforizzati di Brindisi

A Brindisi, il conto alla rovescia per i semafori è ufficialmente partito. Da oggi, lunedì 26 maggio, gli incroci di viale Aldo Moro e via Caduti di via Fani, così come via Sant'Angelo, si sono dotati di nuovi “countdown”, suscitando curiosità tra i cittadini. Questa innovazione promette di migliorare la sicurezza e la gestione del traffico urbano.

BRINDISI – La novità è stata accolta con un pizzico di curiosità dai brindisini. Da stamattina (lunedì 26 maggio) sono entrati in funzione i "countdown", presso le lanterne semaforiche installate rispettivamente agli incroci viale Aldo Moro – via Caduti di via Fani e via Sant'Angelo – strada

