Scambiati i prigionieri Ora i nuovi negoziati Saranno a Istanbul

Nei giorni scorsi Mosca si è detta disponibile a un cessate il fuoco solo nell'ambito di un negoziato complessivo di pace...

Ucraina, scambiati centinaia di prigionieri tra le parti. Kerry minaccia nuove sanzioni su Mosca