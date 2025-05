Scalea schede e timbri scomparsi | scoppia il giallo

Scoppia il giallo a Scalea, in provincia di Cosenza, durante le elezioni amministrative: due schede elettorali e un timbro sono scomparsi e successivamente ritrovati al seggio numero 7, su un totale di 1300 schede. I primi controlli sul materiale mancante suscitano interrogativi e timori riguardo l’integrità del processo elettorale, sollevando interrogativi sulla gestione delle votazioni.

Due schede elettorali e un timbro sono scomparsi, ieri sera, e sono stati poi ritrovati a un seggio di Scalea, nel Cosentino, dove sono in corso le amministrative. Su 1300 schede destinate al seggio numero 7, infatti, due risultavano mancanti insieme a un timbro. Dai primi controlli, il materiale sarebbe stato portato via per errore da un addetto al seggio. Dell'episodio è stato informato il commissario prefettizio, alla guida dell'ente dopo che la precedente amministrazione era stata sfiduciata. I carabinieri della Compagnia di Scalea, guidati dal capitano Andrea D'Angelo, hanno avviato indagini per ricostruire l'accaduto...

