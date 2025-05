Scadono i punti Esselunga | ecco come fare del bene

I punti Fidaty di Esselunga, accumulati fino al 18 maggio 2025, stanno per scadere. Il termine per utilizzarli è fissato al 1° giugno 2025, dopodiché saranno azzerati. Scopriamo insieme come sfruttare questi punti non solo per ottenere premi, ma anche per fare del bene, trasformando un beneficio personale in un gesto altruista.

I punti Fidaty dei supermercati Esselunga che sono stati accumulati entro il 18 maggio 2025, stanno per scadere. Scadono infatti il 1° giugno 2025: questa è l’ultima data utile per utilizzarli per ottenere i premi del catalogo attuale. Dopo questa data, i punti non utilizzati saranno azzerati e non potranno essere recuperati. Ultima settimana per ... 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Tra pochissimo scadono i punti Fidaty Esselunga: come si possono usare - Attenzione a tutti i clienti Esselunga! Tra poche ore scadranno i punti Fidaty accumulati. Domenica 18 maggio segna l’ultimo giorno utile per utilizzarli e approfittare del catalogo in vigore. continua a leggere

Scadono i punti Esselunga: ecco come fare del bene - I punti Fidaty dei supermercati Esselunga che sono stati accumulati entro il 18 maggio 2025, stanno per scadere. Scadono infatti il 1° giugno 2025: questa ... Lo riporta ilnotiziario.net

Esselunga, quando scadono i punti Fidaty e cosa fare per non perderli: tutte le date da segnare - Esselunga, quando scadono i punti Fidaty e cosa fare per non perderli: tutte le date da segnare – abruzzo.cityrumors.it La Fidaty Card di Esselunga è uno degli strumenti a disposizione di milioni di ... Riporta abruzzo.cityrumors.it

Esselunga, l'ultimo giorno per i punti Fidaty: cosa cambia (e i nuovi buoni sconto) - La nuova raccolta punti in partenza da lunedì 19 maggio: c'è tempo fino a domenica 1 giugno per utilizzare i vecchi punti Fidaty ... Come scrive milanotoday.it