Un team di ricercatori dell'Istituto europeo di oncologia di Milano ha fatto luce sul 'segreto di immortalità' del glioblastoma, un tumore cerebrale altamente aggressivo. Grazie alla scoperta di cellule-serbatoio che sfuggono al trattamento, si aprono nuove possibilità nella ricerca di cure innovative per affrontare questa malattia devastante.

(Adnkronos) – Uno studio targato Ieo ha svelato il 'segreto di immortalità' del glioblastoma, un cancro al cervello particolarmente aggressivo anche per via di alcune cellule-serbatoio che dribblano le cure e continuano ad alimentarlo. Ora gli scienziati dell'Istituto europeo di oncologia di Milano hanno scoperto, in modelli preclinici della neoplasia, una nuova via per eludere . L'articolo Scacco al segreto di immortalità del glioblastoma, ‘verso nuove cure’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it