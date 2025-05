Scacco al segreto di immortalità del glioblastoma ‘verso nuove cure’

Un'importante ricerca dell'Istituto europeo di oncologia di Milano ha rivelato il 'segreto di immortalità' del glioblastoma, un carcinoma cerebrale altamente invasivo. Queste scoperte offrono nuove prospettive per il trattamento, identificando delle cellule-serbatoio capaci di eludere le terapie e contribuire alla progressione della malattia. Gli scienziati puntano a sviluppare strategie innovative per affrontare questa sfida e migliorare le cure disponibili.

