Sbarco di migranti a Salerno operazioni in corso | tanti minori donne incinte e presunte violenze

Un nuovo sbarco di migranti a Salerno ha portato alla luce una situazione drammatica, caratterizzata da un alto numero di minori e donne incinte, oltre a segnalazioni di presunti abusi. Le operazioni di attracco, avvenute al molo Manfredi, hanno visto protagonisti diversi sopravvissuti, tra cui una donna in difficoltà che ha aperto le danze dell’accoglienza. La situazione continua a evolversi, con le autorità impegnate nelle operazioni di soccorso.

La prima a scendere intorno alle 10, quando le operazioni di attracco sono terminate  è una donna. Ha il capo avvolto in un turbante bianco e difficoltĂ a camminare. La scala ripida che dala banchina del molo Manfredi conduce a bordo della ong Solidaire viene percorsa lentamente anche dai soccorritori che lamn per le prime dieci persone, donne e bambini scelgono di farne scendere uno a uno. A terrĂ i soccorritori, con la protezione civile e la croce rossa, anche le forze dell'ordine a presidio  sulla banchina  utilizzabile solo a metĂ perchĂ© il molo Manfredi è interessato ancora dai lavori di ampliamento così come è accaduto per il precedente sbarco...