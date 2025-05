Sbarco al porto di Salerno | 252 migranti arrivati con la nave Ong Solidaire tra loro 98 minori

Questa mattina, la nave "Ong Solidaire" ha attraccato al Molo Manfredi del porto di Salerno, portando a bordo 252 migranti, tra cui 98 minori. Di questi, ben 92 sono non accompagnati. L’arrivo evidenzia l'emergenza migratoria che coinvolge anche una significativa fetta di giovani, richiedendo un'attenzione particolare da parte delle autorità e della comunità locale.

È attraccata questa mattina alle 9.19 al Molo Manfredi del porto di Salerno la nave “Ong Solidaire”, con a bordo 252 migranti soccorsi in mare. Tra questi, 98 sono minori, di cui ben 92 non accompagnati (84 maschi e 8 femmine). Gli adulti risultano essere 127 uomini e 27 donne. Le persone arrivate provengono in prevalenza da paesi segnati da conflitti e instabilità , come Guinea, Costa d’Avorio, Mali, Niger, Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Gambia, Egitto, Eritrea, Sudan, Somalia e Siria. Accoglienza in corso. Attivata immediatamente la macchina dell’accoglienza, con il coinvolgimento delle Forze dell’ordine, della Protezione Civile comunale, degli uffici delle Politiche Sociali e delle associazioni di volontariato... 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Sbarco al porto di Salerno: 252 migranti arrivati con la nave “Ong Solidaire”, tra loro 98 minori

