Sarri che storia!

"Sarri che storia" è un viaggio tra le narrazioni rimaste nell'ombra, mentre il frastuono dell'attualità calcistica ci travolge. In un panorama saturato di eventi e notizie che si sovrappongono, spesso ci perdiamo le storie più autentiche, quelle che svelano l'anima dello sport. Dallo scudetto alle finali di Champions, il calcio vive nel presente, ma è nel passato che si celano le gemme da riscoprire.

Se mi guardo in giro, trovo un sacco di storie fiacche, ormai superate dalla marea di informazioni che ci travolge. Le storie esistono, ma chissà dove sono nascoste. Il calcio di questi giorni è paralizzato dall’attualità: l’assegnazione dello scudetto, la finale di Champions League ormai alle porte. C’è bisogno di lontananza per scrivere una bella storia, di lentezza, di mistero. Il calciomercato aiuta a rigenerarsi, così ricco di suggestioni, di un divenire a volte immaginifico, celestiale o infernale, una storia che merita di essere raccontata, nel bene e nel male. C’è il sangue dei soldi, la strategia dei dirigenti, la preghiera degli allenatori, l’intraprendenza dei cosiddetti procuratori, lo stupore dei tifosi, la speranza degli amici e dei nemici... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sarri, che storia!

