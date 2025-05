Sarper firma il contratto prematrimoniale con shekinah | una condizione scioccante per le nozze?

Nella stagione 11 di "90 Day Fiancé", Sarper Güven e Shekinah Garner sorprendono tutti con una controversa richiesta di contratto prematrimoniale. Questo accordo, come condizione per le loro nozze, svela una dinamica inaspettata tra il personal trainer turco e l'estetista californiana, mentre affrontano le sfide dell'amore e della cultura. Preparati a scoprire i colpi di scena di questa relazione intrigante!

la controversa richiesta di pre-nuptial tra sarper güven e shekinah garner. La stagione 11 di 90 Day Fiancé ha portato alla luce una dinamica inaspettata tra Sarper Güven, personal trainer turco, e Shekinah Garner, estetista californiana. La loro relazione si è arricchita di momenti sorprendenti, tra cui la proposta di un accordo prematrimoniale con condizioni insolite. Questo approfondimento analizza i dettagli della vicenda, le reazioni dei protagonisti e le implicazioni culturali coinvolte. l'impatto del rifiuto iniziale e il contesto della richiesta. la sorpresa di sarper davanti alla proposta di shekinah...

