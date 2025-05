Sarabanda Celebrity le pagelle | Tatangelo perfetta 9 Bisciglia rivelazione assoluta 85

La prima puntata di Sarabanda Celebrity, andata in onda il 25 maggio 2025 su Italia 1, ha riacceso l'amore per il celebre format musicale con Enrico Papi al timone. Con un cast di vip divisi in squadre, il programma ha regalato emozioni e risate, mentre le pagelle hanno premiato le esibizioni, da Tatangelo con un ottimo 9 a Bisciglia, rivelazione assoluta con un eccellente 85. Nostalgia e novità si sono fuse in uno spettacolo

La prima puntata di Sarabanda Celebrity è andata in onda su Italia 1 domenica 25 maggio 2025, riportando sullo schermo lo storico format musicale condotto da Enrico Papi. Con un cast tutto vip, diviso in squadre femminile e maschile, il programma ha puntato su nuove sfide, un pizzico di nostalgia anni 2000 e una gara musicale che ha riservato più di una sorpresa. Ecco le nostre pagelle. Anna Tatangelo regina assoluta. Voto: 9. Ha lasciato tutti a bocca aperta, ma senza mai alzare la voce. Anna Tatangelo si è imposta come la concorrente più preparata della serata, indovinando brani, cantanti e superando ogni prova con una naturalezza spiazzante... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sarabanda Celebrity, le pagelle: Tatangelo perfetta (9), Bisciglia rivelazione assoluta (8,5)

