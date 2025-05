Sarabanda Celebrity | Analisi Prima Puntata Chi Ha Brillato Sul Palco?

Il leggendario quiz musicale "Sarabanda" è tornato su Italia 1 in una scintillante versione "Celebrity" con Enrico Papi alla conduzione. La prima puntata ha riservato momenti sorprendenti, regalando al pubblico sfide avvincenti tra le star in gara. Scopriamo insieme chi ha brillato sul palco, mettendo alla prova le proprie conoscenze musicali, e chi ha stupito con performance memorabili!

Il leggendario quiz musicale è tornato su Italia 1 in versione "Celebrity" con Enrico Papi. Ecco chi, tra le star in gara, ha sorpreso e chi si è distinto a suon di note indovinate... 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Sarabanda Celebrity: Analisi Prima Puntata, Chi Ha Brillato Sul Palco?

Se ne parla anche su altri siti

Sarabanda celebrity: Anna Tatangelo e Filippo Bisciglia tra i protagonisti della prima puntata - La prima puntata di Sarabanda Celebrity, condotta da Enrico Papi, ha visto trionfare Anna Tatangelo con un punteggio di 9, seguita da Filippo Bisciglia e Giulia Salemi. Da ecodelcinema.com

Sarabanda Celebrity, le pagelle: Tatangelo perfetta (9), Bisciglia rivelazione assoluta (8,5) - Musica, giochi e sfide. “Sarabanda è un formato che all'inizio della mia carriera ho costruito e modellato su di me, sulla mia passione per la musica e per il gioco, sul mio carattere, sul mio… Leggi ... informazione.it scrive

Sarabanda Celebrity, stasera in prima serata su Italia 1 lo show di Enrico Papi - Stasera, domenica 25 maggio 2025, va in onda in prima serata su Italia 1 Sarabanda Celebrity: torna il leggendario quiz musicale condotto da Enrico Papi con protagonisti otto vip. Segnala gazzetta.it

Sarabanda Celebrity - Da domenica 25 maggio, in prima serata su Italia 1