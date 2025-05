Sarà Šostakovi? a inaugurare la Stagione 2025-2026 alla Scala il 7 dicembre

La stagione 2025-2026 della Scala di Milano si preannuncia emozionante, con l'inaugurazione il 7 dicembre sotto la direzione di Šostakovi. Fortunato Ortombina, nuovo sovrintendente dal 17 febbraio 2025, ha presentato un programma ricco di eventi e opere. Scopriamo insieme le novità e i dettagli di un'inaugurazione attesissima nel prestigioso teatro milanese.

È tutto pronto per la stagione 2025-2026 della Scala di Milano. A presentare il programma del Piermarini è stato Fortunato Ortombina, che dal 17 febbraio 2025 ricopre il ruolo di nuovo sovrintendente del Teatro alla Scala. La stagione si apre come di consueto il 7 dicembre, e il titolo è “Stagione d’Opera”. Si tratta di un titolo che “aggredisce lo spettatore e lo stringe in un nodo di violenza e disperazione”: l’opera è scritta dal compositore russo Dmitrij Dmitrievi? Šostakovi? nel 1934, ed è ispirata alla celebre novella di Leskov, “Lady Macbeth del distretto di Mcensk”. Presentata la Stagione 2025-2026 alla Scala di Milano... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sarà Šostakovi? a inaugurare la Stagione 2025-2026 alla Scala il 7 dicembre

