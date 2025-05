sarà il palio delle quattro verdi due coppie di avversarie in piazza

Il Palio delle Quattro Verdi infiamma piazza del Campo con l'epica sfida tra due coppie di avversarie. Siena, 26 maggio 2025 – Cinque boati risuonano in una piazza gremita, mentre Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera si uniscono a Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva e Istrice. La sorte, come da tradizione, rivela il suo infernale disegno, dando vita a una competizione avvincente e

Siena, 26 maggio 2025 – Cinque lunghi boati attraversano una piazza del Campo colma all’inverosimile: Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera, che vanno ad aggiungersi a Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva e Istrice. Ed ecco uscire dal cilindro della sorte un infuocato, come si racconta per tradizione, Palio dei quattro verdi e con una combinazione delle dieci partecipanti inedita, mai vista. Anche questo arricchisce il senso dell’interesse che si trasformerà in storia. L’ordine delle non estratte o squalificate, al piano superiore, è Nicchio, Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila e Torre. estrazione contrade palio luglio 2025 Ogni Palio ha sua forza che si libera solo all’ultimo momento: ma dobbiamo dire che le Contrade estratte rafforzano l’idea di un Palio davvero impegnativo per tutti, difficile, con equilibri che sembrano prima vacillare e che poi troveranno la loro giusta collocazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it