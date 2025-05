Sant' Erasmo il comitato | Via subito l' antenna L' assessore | Rescissione del contratto nel 2027

I cittadini di Sant'Erasmo non si arrendono nella loro battaglia contro l'antenna di Iliad, installata senza preavviso vicino al centro abitato. Il "comitato etico Sant'Erasmo" chiede con forza la sua rimozione e, durante l'ultima commissione comunale, si discute della rescissione del contratto previsto per il 2027. Le loro preoccupazioni per la salute e l'ambiente rimangono al centro del dibattito.

Non indietreggiano i cittadini di Sant'Erasmo, riuniti nel "comitato etico Sant'Erasmo" nel richiedere la rimozione dell'antenna di Iliad "apparsa" nell'isola, vicino al centro abitato, senza preavviso alla fine del 2023. Oggi, in commissione comunale, a distanza di oltre un anno dalla prima...

