Santeramo in Colle accuse | tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti del rivale in amore tre arresti Carabinieri

Tre uomini sono stati arrestati a Santeramo in Colle dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti di un rivale in amore. L'operazione è stata condotta su disposizione del GIP di Bari, in risposta a un grave episodio di violenza che ha scosso la comunità locale, evidenziando i rischi legati a conflitti personali non gestiti.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Santeramo in Colle hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal GIP di Bari nei confronti di tre soggetti del posto indagati di tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti di un rivale in amore ( fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa ). I fatti risalgono al 14 maggio u.s., quando una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di un giovane 28enne incensurato, di origini rumene, perfettamente integrato nella cittadina, che ha avuto la “colpa” di aver intrapreso uno scambio di messaggi telefonici con una donna risultata essere la ex fidanzata di uno dei tre attinti dalla misura... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Santeramo in Colle, accuse: tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti del rivale in amore, tre arresti Carabinieri

