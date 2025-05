Sant' Elpidio a Mare la città sceglie il nuovo sindaco ma incombe l?incognita ballottaggio | sprint per 4 Affluenza in crescita | 5505% alle 15

A Sant'Elpidio a Mare, si avvicina il momento cruciale per l'elezione del nuovo sindaco. Con un'affluenza in crescita, che ha raggiunto 5505 votanti alle 15, l'incognita del ballottaggio aleggia sull'esito finale. Oggi, cittadini e candidati attendono il responso delle urne in un clima di attesa e tensione, consapevoli che il futuro della città si sta decidendo.

SANT?ELPIDIO A MARE Ultime ore per votare poi il responso delle urne. Oggi si conoscerà il nome del nuovo sindaco di Sant'Elpidio a Mare, o dei due candidati che tra due settimane,... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sant'Elpidio a Mare, la città sceglie il nuovo sindaco ma incombe l?incognita ballottaggio: sprint per 4. Affluenza in crescita: 55,05% alle 15

