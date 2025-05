Sant' Elpidio a Mare la città sceglie il nuovo sindaco ma incombe l?incognita ballottaggio | sprint per 4 Affluenza in crescita | 5465% alle 15

Oggi a Sant'Elpidio a Mare si conclude il voto per eleggere il nuovo sindaco, con l'incognita di un possibile ballottaggio. L'affluenza si attesta in crescita, con 5.465 cittadini già alle urne entro le 15. Le ultime ore di attesa si rivelano cruciali per il futuro politico della città, poiché si delineano le sfide per i candidati in corsa.

SANT?ELPIDIO A MARE Ultime ore per votare poi il responso delle urne. Oggi si conoscerà il nome del nuovo sindaco di Sant'Elpidio a Mare, o dei due candidati che tra due settimane,... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sant'Elpidio a Mare, la città sceglie il nuovo sindaco ma incombe l?incognita ballottaggio: sprint per 4. Affluenza in crescita: 54,65% alle 15

Bandiere Blu, il nuovo elenco: ecco dove il mare è più pulito in Italia - L'estate si avvicina e con essa il nuovo elenco delle Bandiere Blu in Italia, un prestigioso riconoscimento della Foundation for Environmental Education (FEE). 🔗continua a leggere

Nuovo Piano coste in Puglia, stop del Pd: «Il mare è di tutti, no alla legge» - Il nuovo Piano Coste in Puglia, presentato da Stefano Lacatena, ha suscitato forti polemiche: anche la maggioranza di centrosinistra si oppone, sottolineando che il mare è di tutti. 🔗continua a leggere

Nuovo viale Pinzon: verde e ciclabile sul mare - Il nuovo Viale Pinzon nasce come un progetto ambizioso, verde e ciclabile, che trasformerà profondamente il lungomare. 🔗continua a leggere