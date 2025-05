Sant' Elpidio a Mare fuori due | per il nuovo sindaco si va al ballottaggio tra Calcinari 44% e Orsili 29% Gli aggiornamenti

A Sant'Elpidio a Mare si profila un ballottaggio per la carica di sindaco, con Calcinari che ha ottenuto 44 voti e Orsili 29. La competizione si svolge nelle 15 sezioni del comune, coinvolgendo anche Casette d'Ete, Piane Tenna e Cascinare. Enrico Piermartiri, sostenuto da Democratici e Popolari, è tra i candidati in corsa. Scopriamo gli aggiornamenti e le dinamiche di questa elezione.

SANT'ELPIDIO A MARE - Corsa a 4 nelle 15 sezioni distribuite tra il capoluogo, Casette d'Ete, Piane Tenna e Cascinare. In corsa: Enrico Piermartiri, appoggiato da Democratici e popolari... Sant'Elpidio a Mare, fuori due: per il nuovo sindaco si va al ballottaggio tra Calcinari (44%) e Orsili (29%). Gli aggiornamenti

