Sansepolcro | Davide Ciampelli pronto a guidare la squadra in Serie D

Il Sansepolcro è pronto a dare una svolta alla sua stagione, con l'imminente ingaggio di Davide Ciampelli come nuovo allenatore. Dopo la conclusione del rapporto con Antonio Armillei, il club ufficializzerà la nomina, dando così il via a una nuova avventura in Serie D. Ciampelli, originario di Città di Castello, è pronto a guidare la squadra verso importanti traguardi.

SANSEPOLCRO Se non oggi, al massimo domani il Sansepolcro dovrebbe ufficializzare l'ingaggio di Davide Ciampelli alla guida della squadra che affronterà il campionato di serie D, una volta chiuso il rapporto con Antonio Armillei. E' di fatto una "ratifica" formale, quella relativa al tecnico di Città di Castello, anche se i dirigenti fino all'ultimo vogliono lasciare quel minimo di incertezza che oramai non regge più, non pronunciando il nome specifico e ipotizzando eventuali alternative che nemmeno esistono sulla carta. D'altronde, il tempo dei festeggiamenti è terminato e la costruzione del nuovo organico non può più attendere...

