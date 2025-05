Sanitari per Gaza contro i raid israeliani | Nella Striscia sistema medico distrutto la fame usata come arma

In un contesto di violenza e devastazione, la rete di operatori "Sanitari per Gaza" ha raccolto 30.000 firme per denunciare la situazione critica della popolazione civile. In un documento emblematico, evidenziano il collasso del sistema medico e l'uso della fame come arma, esprimendo preoccupazione per le conseguenze dei raid israeliani sulla salute e il benessere degli abitanti della Striscia di Gaza.

Trentamila firme di solidarietĂ sono state raccolte dalla rete di operatori “Sanitari per Gaza”, che hanno raccolto le loro riflessioni in un documento, per ribadire ancora una volta la necessitĂ di tutelare la popolazione civile nella Striscia: “Scriviamo con preoccupazione questa lettera per descrivere il livello di distruzione causato da Israele al sistema sanitario di Gaza e per denunciare l’utilizzo della fame come un’arma a Gaza, in ennesima palese violazione del diritto internazionale”. Il documento è ancor piĂą attuale rispetto alle notizie di cronaca, come l’attacco alla casa di una pediatra, che ha perso nove dei dieci figli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sanitari per Gaza” contro i raid israeliani: “Nella Striscia sistema medico distrutto, la fame usata come arma”

