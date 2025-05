Sanità la Regione copre un disavanzo di quasi 195 milioni di euro | I costi crescono servono più risorse nazionali

L'Emilia-Romagna affronta un disavanzo di quasi 195 milioni di euro nel settore sanitario, evidenziando l'urgenza di maggiori risorse nazionali. Durante l'incontro odierno in IV Commissione assembleare, sono stati presentati i bilanci d’esercizio 2024 delle Aziende Usl e Ospedaliere, sottolineando la necessità di interventi tempestivi per garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale.

