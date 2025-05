Sanità in crisi | scatta lo stato di agitazione all' Inrca di Casatenovo e Merate

La sanità lecchese attraversa un periodo di crisi: i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Nursind hanno proclamato lo stato di agitazione per il personale dell'Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani (Inrca) di Casatenovo e Merate. La decisione riflette le forti tensioni interne e il crescente malcontento tra i lavoratori, evidenziando la necessità di interventi urgenti nel settore.

