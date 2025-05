Sanità in crisi | scatta lo stato di agitazione all' Inrca di Casatenovo e Merate

La sanità lecchese affronta una crisi profonda: i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Nursind hanno proclamato lo stato di agitazione per il personale dell'Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani (Inrca) nei presidi di Casatenovo e Merate. Questa decisione evidenzia le crescenti tensioni e le difficoltà operative all'interno delle strutture sanitarie locali, con richieste di miglioramenti urgenti per garantire servizi adeguati.

Tensioni all'interno della sanità lecchese. I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Nursind hanno proclamato lo stato di agitazione per tutto il personale dipendente dell'Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani (Inrca) in servizio presso i presidi ospedalieri di Casatenovo e Merate. La decisione... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Sanità in crisi: scatta lo stato di agitazione all'Inrca di Casatenovo e Merate

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sanità in crisi: scatta lo stato di agitazione all'Inrca di Casatenovo e Merate; Crisi irrigua a San Ferdinando di Puglia: scatta la protesta degli agricoltori. “L’acqua c’è, ma non arriva”; Sanità in crisi | scatta lo stato di agitazione all' Inrca di Casatenovo e Merate. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Per una sanità all'altezza delle sfide future l'Italia ha bisogno del MES