“Sangue ovunque ho pensato di morire” | squalo la azzanna mentre fa il bagno a pochi metri dalla riva

Una turista britannica è stata gravemente ferita da uno squalo mentre nuotava nelle acque basse di Rose Hall Beach, a Montego Bay, in Giamaica. L'attacco, avvenuto a pochi metri dalla riva, ha lasciato la donna con una mano quasi mutilata, suscitando preoccupazione per la sicurezza dei bagnanti, soprattutto in presenza di bambini nelle vicinanze. L'esperienza traumatica ha portato la vittima a riflettere su quanto sia stato vicino un tragico epilogo.

Carolina Benvenga pubblica il singolo estivo Lo squalo - "Lo Squalo" è il nuovo singolo estivo di Carolina Benvenga, perfetto per bambini e famiglie. Un brano energico e allegro, che diventa la colonna sonora ideale per un'estate all'insegna di musica e divertimento. 🔗continua a leggere

Mako, smeriglio o squalo bianco? Dubbi sull’avvistamento a Malta vicino alla riva – Video - Un video virale ha suscitato dibattito su un avvistamento di squalo vicino alle coste di Malta, precisamente a Sliema. 🔗continua a leggere

Trieste, verdesca di due metri avvistata nella Sacchetta, lo squalo azzurro ripreso nuotare nel porticciolo vicino al centro - VIDEO - Un esemplare di verdesca, conosciuto come squalo azzurro, è stato avvistato e ripreso mentre nuotava nella Sacchetta di Trieste. 🔗continua a leggere