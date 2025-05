San Prospero sceglie il sindaco Cala l’affluenza | alle 21 era al 459% E oggi urne aperte fino alle 15

Inizia oggi il turno elettorale a San Prospero, l'unico comune modenese coinvolto, con le urne aperte fino alle 15. Alle 21, l'affluenza si attesta al 45,9%, un dato inferiore rispetto alle elezioni di sei anni fa, ma leggermente migliore rispetto alle Regionali 2024. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco, mentre si osserva attentamente il calo della partecipazione rispetto al passato.

Iniziate ieri le operazioni di voto a San Prospero, unico comune modenese interessato da questa tornata elettorale amministrativa. Alle 21 aveva votato il 45,9%, una percentuale più bassa di quella che si era avuta sei anni fa (anche se più alta delle Regionali 2024), nel 2019, che arrivò al 55,88 per cento. Un crollo di partecipazione rispetto a 6 anni fa oltre (- 16%), ma in risalita rispetto a novembre 2024 per le regionali, quando si recarono complessivamente alle urne appena il 39,66% degli aventi diritto, una delle percentuali più basse di tutta la provincia, certamente dovute alla disaffezione causata dalla mandata consultazione dell'8 e 9 giugno, dovuta alla ricusazione per un vizio di forma (le sottoscrizioni di candidatura non erano state appuntate al primo foglio di lista) rilevato dal Consiglio di Stato di entrambe le liste depositate allora alla commissione elettorale provinciale...