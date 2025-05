San Prospero affluenza al 50% Si vota fino alle ore 15 di oggi

L'affluenza alle urne a San Prospero si attesta al 50%, con i seggi aperti fino alle 15 di oggi. Nella prima giornata di votazione, la partecipazione è stata moderata, raggiungendo il 49,62% degli aventi diritto. Questa consultazione rappresenta l'unica amministrazione del territorio modenese coinvolta nel rinnovo per il 2025, ponendo l'accento sull'importanza di questo evento elettorale. Nel 2029, il trend partecipativo mostrò un risultato complessivo...

Affluenza non particolarmente alta nella prima giornata di voto nel Comune di San Prospero, unica amministrazione del territorio modenese chiamata al rinnovo in questo 2025. Alle ore 23 di domenica ha votato la metà degli aventi diritto, precisamente il 49,62%. Nel 2029 votò complessivamente il...

