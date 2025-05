San Filippo Neri | il Santo dell' Allegria celebrato il 26 maggio

San Filippo Neri, celebrato il 26 maggio, è conosciuto come il santo dell'allegria. Nato a Firenze in una famiglia benestante, fin da giovane manifestò una profonda inclinazione per la spiritualità e la carità. Trasferitosi a Roma, dedicò la sua vita al servizio dei poveri e dei malati, diventando così un simbolo di gioia e amore cristiano, guadagnandosi il soprannome di "Apostolo di Roma".

Chi era San Filippo Neri. San Filippo Neri nacque a Firenze in una famiglia benestante. Fin da giovane mostrò una forte inclinazione verso la spiritualità e la carità. Dopo essersi trasferito a Roma, Filippo dedicò la sua vita al servizio dei poveri e dei malati, guadagnandosi il soprannome di "Apostolo di Roma". La sua personalità carismatica e la sua capacità di attrarre giovani e vecchi con il suo spirito allegro lo resero una figura centrale nella vita religiosa di Roma. Il cammino verso la santità. Il percorso di San Filippo Neri verso la santità è caratterizzato dalla sua devozione agli insegnamenti di Cristo e dalla sua capacità di diffondere gioia e amore... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Filippo Neri: il Santo dell'Allegria celebrato il 26 maggio

Aggiornamenti pubblicati da altri media

San Filippo Neri: il Santo dell'Allegria celebrato il 26 maggio - Scopri chi era San Filippo Neri, perché è diventato santo, curiosità sulla sua vita e come viene festeggiato nel mondo. quotidiano.net scrive

"State buoni se potete", San Filippo Neri santo del 26 maggio: chi era davvero - Il genio spirituale dietro la frase che conosciamo tutti: si ricorda il santo anticonformista che univa fede, umorismo e accoglienza. Un modello fuori dal tempo. A partire dall'oratorio ... corrieredellumbria.it scrive

26 maggio, santo del giorno: San Filippo Neri - Il 26 maggio la Chiesa celebra la memoria di San Filippo Neri, sacerdote romano del XVI secolo, fondatore della Congregazione dell’Oratorio e noto per la sua profonda spiritualità unita a un ... Da erreemmenews.it

San Filippo Neri: Il Santo che Fece Ridere Roma