san daniele po il paese senza guida ora torna la voglia della politica

È una corsa a due quella per la poltrona di sindaco a San Daniele Po. I residenti del piccolo comune rivierasco, poco meno di 1300, dopo due anni di commissariamento tornano a prendere in mano le redini del proprio destino. Un anno fa nessuna lista si presentò, il dissesto finanziario che ha travolto il comune aveva scoraggiato tutti. Oggi la situazione sembra cambiata, le prospettive non sono delle migliori e le risorse sempre risicate, ma la voglia di provarci c'è. Sulla scheda elettorale i sandanielesi hanno trovato due nomi, quelli di due professionisti, l'architetto Simone Cadenazzi, alla guida della lista "Progetto comune" e il commercialista Pierantonio Paternazzi alla guida di "Conoscere per ripartire".