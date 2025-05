San Costanzo batte Atletico Mondolfo 1952 e vola in finale playoff contro Ostra

Il San Costanzo conquista la finale playoff dopo una vittoria convincente contro l'Atletico Mondolfo 1952. Sabato prossimo, i gialloblù affronteranno l'Ostra, reduce da un importante successo sul Montemarciano. In un confronto decisivo, la squadra vincente non solo alzerà il trofeo, ma conquisterà anche la promozione in categoria. La tensione è palpabile: chi avrà la meglio in questa sfida cruciale?

Il San Costanzo vince il match dei playoff con l’Atletico Mondolfo 1952 e si qualifica per la finale (in campo neutro) sabato prossimo contro l’Ostra che nel girone B ha battuto sabato il Montemarciano per 3 a 1. Chi tra San Costanzo-Ostra vince sale matematicamente in Promozione. La perdente dovrà sperare in un eventuale ripescaggio. Il successo del San Costanzo contro il Mondolfo è arrivato nei tempi supplementari (al 118’) grazie ad un gol di Ruiu. "L’avventura nei playoff continua - sottolinea Roberto Spadacini addetto stampa del San Costanzo - una vittoria di misura e molto sofferta quella dei nostri ragazzi che si sono battuti come leoni contro un Mondolfo tutt’altro che arrendevole... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Costanzo batte Atletico Mondolfo 1952 e vola in finale playoff contro Ostra

