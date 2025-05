San Benedetto-Einaudi la Gilda | Orario e spostamento stanno generando forti malumori

L’articolo esplora il crescente malcontento tra alunni, famiglie, docenti e personale ATA delle scuole San Benedetto e Einaudi di Latina, segnalato dalla Gilda Insegnanti. Le principali fonti di insoddisfazione riguardano una proposta di modifica dell’orario scolastico avanzata dal dirigente e l’ipotesi di trasferimenti, situazioni che stanno alimentando tensioni all'interno della comunità scolastica.

Malumore tra alunni, famiglie, docenti e personale Ata. E' quanto segnala la Gilda Insegnanti di Latina per quello che sta avvenendo al San Benedetto e all'Einaudi di Latina. Due i problemi, primo "la proposta di modifica dell'orario avanzata dal dirigente scolastico e l'ipotesi di trasferire...

