San Benedetto-Einaudi la Gilda | Orario e spostamento stanno generando forti malumori

Al San Benedetto e all'Einaudi di Latina, la proposta di modifica dell'orario e l'ipotesi di trasferimento stanno sollevando gravi malumori tra alunni, famiglie, docenti e personale ATA. La Gilda Insegnanti di Latina segnala queste problematiche, evidenziando il clima di tensione che si è venuto a creare all'interno delle scuole. Facciamo luce sulle ragioni di queste preoccupazioni e sulle conseguenze delle recenti decisioni dell'istituzione scolastica.

Malumore tra alunni, famiglie, docenti e personale Ata. E' quanto segnala la Gilda Insegnanti di Latina per quello che sta avvenendo al San Benedetto e all'Einaudi di Latina. Due i problemi, primo "la proposta di modifica dell'orario avanzata dal dirigente scolastico e l'ipotesi di trasferire...

Su questo argomento da altre fonti

