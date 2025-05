San Bartolo un tesoro da salvare | Insieme per un luogo del cuore

San Bartolo è un prezioso tesoro da salvare, un luogo del cuore che merita di essere valorizzato. Oggi alle 17, vi aspettiamo nella Pinacoteca Nazionale per un incontro dal titolo “San Bartolo medievale, tra Arte e Musica”. Con le relazioni di Giovanni Sassu, storico dell'arte, e Nicola Badolato, musicologo, esploreremo le ricchezze storiche e culturali di questo straordinario patrimonio. Bal’danza è entrata in gioco per supportare questa iniziativa.

San Bartolo: un bene prezioso per la collettività. Oggi, alle 17, appuntamento nella Pinacoteca Nazionale. Il titolo dell’incontro è ’San Bartolo medievale, tra Arte e Musica’. La prima conversazione a cura di Giovanni Sassu, storico dell’arte e di Nicola Badolato musicologo. Bal’danza è entrata in un progetto per portare alla conoscenza di tutti un luogo dimenticato ma importantissimo per la storia di Ferrara. Si tratta del complesso conventuale di San Bartolo con la sua chiesa, ora chiusa e in degrado, e tutti gli edifici del monastero Benedettino risalenti al IX secolo. Il complesso è stato usato come residenza psichiatrica e così è conosciuto dai più... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Bartolo, un tesoro da salvare: "Insieme per un luogo del cuore"

Altre fonti ne stanno dando notizia

San Bartolo, un tesoro da salvare: "Insieme per un luogo del cuore" - Oggi, alle 17, appuntamento nella Pinacoteca. Alla regia dell’iniziativa c’è l’associazione Bal’danza . La prima conversazione a cura di Giovanni Sassu, storico dell’arte, e di Nicola Badolato musicol ... Scrive msn.com

L’amore di un fratello è una sorella non ha confini… #mammagiuliafigliachiara #shorts