Samsung Galaxy S23 si aggiorna in Italia mentre Galaxy A53 e M54 accolgono la One UI 7

Samsung ha avviato una giornata di aggiornamenti in Italia, portando novità significative per i suoi dispositivi. I flagship Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra ricevono un importante aggiornamento, mentre la One UI 7 viene finalmente implementata sui modelli Galaxy A53 e M54. Scopriamo insieme le innovazioni e i miglioramenti apportati a questi cinque smartphone.

Giornata ricca di aggiornamenti in casa Samsung: dopo aver proposto la One UI 7 per Galaxy A73 e per tre tablet, il produttore rilascia novità anche per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A53 5G e Galaxy M54. Scopriamo insieme tutti i cambiamenti introdotti sui cinque smartphone Android.

