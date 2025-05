Samsung Galaxy A73 5G si aggiorna alla One UI 7 insieme a tre tablet Galaxy

Samsung annuncia un importante aggiornamento per il Galaxy A73 5G e tre tablet Galaxy, che ora supportano la nuova One UI 7. Questo aggiornamento introduce migliorie e nuove funzionalitĂ , potenziando l'esperienza utente sui dispositivi. Scopriamo insieme i dettagli di questo aggiornamento e cosa significa per gli utenti.

Nuovi aggiornamenti in casa Samsung: la One UI 7 arriva su Samsung Galaxy A73 5G, Galaxy Tab A9, Galaxy Tab A9+ e Galaxy Tab Active 5.

