Salvato un escursionista in difficoltà sul massiccio della Presolana

Un escursionista in difficoltà sul massiccio della Presolana è stato salvato grazie a un'operazione di soccorso condotta dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco. L'intervento, avvenuto domenica 26 maggio nella zona Nord del massiccio in provincia di Bergamo, ha permesso di recuperare l'uomo e portarlo in un'area sicura. L'equipaggio del reparto volo Lombardia ha dimostrato ancora una volta la propria professionalità e prontezza nell'emergenza.